AB ile Japonya Merkür’e gidiyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortaklığındaki "BepiColombo" misyonu kapsamında Ariane 5 roketinin Fransa Guyanası'ndan 20 Ekim tarihinde fırlatılacağını duyurdu.

Yaklaşık 1,6 milyar avro bütçeli misyon, hem Merkür gezegeni hakkında detaylı bilgiler edinmeyi hem de güneş sistemi hakkında dünyadan yapılan gözlemlerle elde edilemeyen verileri sağlamayı amaçlıyor.

Roketin, Merkür gezegenine yedi yıl sonra ulaşacağı düşünülüyor.

Diğer taraftan, güneşe yakınlığı nedeniyle Merkür'e uzay aracı göndermenin çok zor olduğunu kaydeden uzay bilimciler, BepiColombo misyonunun en zor projelerden biri olduğuna dikkat çekiyorlar.

Çin'in uzay faaliyetleri kapsamında açıkladığı planlar ve Batı ülkelerinin Mars ve Merkür hamleleri, soğuk savaş dönemindeki ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki yarışı hatırlatıyor.

ABD'nin Çin'e uyguladığı yaptırımların Çin'in uzay macerasını sekteye uğratabileceği konuşuluyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

