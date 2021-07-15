ABD'den ifşacılara 10 milyon dolar ödül

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ülke dışından bilgisayar sistemlerine yapılan siber saldırıların artması sonrası, söz konusu eylemleri gerçekleştiren bilgisayar korsanlarının yerini bildirene 10 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

ABD'li yetkililer söz konusu saldırıların büyük çoğunluğunun Rusya merkezli olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada başka devletler tarafından ya da yabancı hükümetlerin emir ve buyrukları doğrultusunda hareket eden korsanların kimliklerini açıklayan ya da yerini bildiren kişilere ödül verileceği kaydedildi.

Bakanlık bu kapsamda "StopRansomware.gov" adlı bir internet sitesi kurarken, söz konusu bilgisayar korsanlarının ciddi şekilde ABD'deki önemli şirket ve devletin kritik öneme sahip bilgisayar altyapısına zarar verdiğini, veri çalıp yüklü miktarlarda fidye istediğini kaydetti.

Bakanlığın açtığı internet sitesinde bu tarz siber saldırılara maruz kalan şirketlere ve kişilere rehberlik hizmeti verilirken, siber saldırılardan nasıl korunulabileceği gibi bazı bilgiler yer alıyor.

Başsavcı Merrick Garland, Adalet Bakanlığı'nın "tüm araçlarının söz konusu tehditlere karşı koymak için çalıştığını" belirterek, "Ancak bu mücadeleyi tek başımıza yapamayız. Sektörlerdeki şirket sahiplerinin tehditleri tanımlaması, sistemlerini güçlendirme çabalarını hızlandırması ve bu saldırıları derhal bildirerek ABD'li güvenlik ekipleriyle birlikte çalışması kritik önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Euronews