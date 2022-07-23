ABD ordusunun Zephyr İHA'sı havada kalma rekoru kırdı

ABD Kara Kuvvetleri Özel Çalışmalar Komutanlığı, güneş enerjisiyle çalışan Zephyr adlı insansız hava aracının (İHA), halen devam eden testinde 36 gün havada kalarak kendi rekorunu kırdığını bildirdi.

Kara Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Zephyr İHA'sının 15 Haziran'da havalandığı ve halen Arizona üzerinde yaklaşık 70 bin fit irtifada konuşlandırılmış durumda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, testin bir parçası olarak Zephyr'in "uluslararası hava sahası" ve deniz üzerindeki ilk görevini tamamladığı belirtildi. Aracın uydu iletişim kontrollerini kullanarak yaptığı en uzun süreli uçuşu olduğu ifade edildi.

Zephyr, 2018'de yaklaşık 26 gün havada kalarak rekor kırmıştı.

Türünün ilk stratosferik İHA'sı olan Zephyr, hava koşullarının ve geleneksel hava trafiğinin çok üzerinde, tek seferde aylarca sürekli uçabilecek şekilde geliştirilmişti.

Kanat açıklığı 24 metrenin biraz üzerinde olan İHA'nın ağırlığı 80 kilogram civarında.

Airbus tarafından geliştirilen Zephyr, geniş bir görsel kapsama alanıyla gözetleme ve istihbarat toplama için kullanılacak.