Aksungur KGK-SİHA-82 ile hedefini vurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatla 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan "Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" başlığıyla yaptığı paylaşımda, SİHA'ların yeni mühimmat test atışlarıyla güçlendiğini belirtti.

Demir, TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur SİHA'nın, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu aktardı.

TUSAŞ ve TÜBİTAK SAGE'yi tebrik eden Demir, gerçekleştirilen atış testine ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA