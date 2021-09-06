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Almanya, Hollanda ve İsveç'ten sonra Fransa'da da test edildi

Daha önce Almanya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerde testi gerçekleşen hidrojen treni bu kez Fransa'da test edildi.

Bilim Teknoloji 06.09.2021, 20:24
Almanya, Hollanda ve İsveç'ten sonra Fransa'da da test edildi

Fransız enerji ve taşımacılık şirketi Alstom'un geliştirdiği dünyanın hidrojenle çalışan ilk treni Coradia iLint, Almanya, Hollanda ve İsveç'in ardından Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebarri'nin de bulunduğu bir törenle Fransa'da da test edildi.

Fransa'da sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan hedef kapsamında 2018'de başlatılan "Hidrojen Planı" ile desteklenen bu trenin temiz enerji ile çalışması birçok ülkenin ilgisini çekiyor.

İki yıl önce Almanya'da ilk 2 Coradia iLint treni ticari hizmete açıldı ve bugüne kadar 2 Alman Lander (bölge) tarafından 41 tren seti sipariş edildi.

Coradia iLint, hidrojen yakıt hücresiyle çalışan dünyanın ilk yolcu treni. Bu "sıfır emisyonlu" hafif tren, bir elektrikli tren kadar sessiz ve yalnızca su buharı atıyor.

Bu trenin en önemli özelliklerinden biri de elektrikli rayların olmadığı bölgelerde çalışabilmesi, böylelikle rahatlıkla fosil yakıt kullanan trenlerin yerini alabilecek.

Kaynak: Euronews

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