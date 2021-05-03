Apple 2023'te 'katlayabilir'

Koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılı katlanabilir telefonlar açısından verimli geçmişti. Huawei ve Samsung'un ardından bu alanda Xiaomi de boy göstereceğini açıklamıştı. Dev isimlerin bu sektöre giriş yapmasından sonra gözler Apple'a çevrildi. Katlanabilir iPhone için henüz net bir bilgi paylaşmayan Apple, görünüşe göre kapalı kapılar arkasında merakla beklenen modelini geliştiriyor.

Apple'a yakınlığı ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, katlanabilir iPhone'un üzerinde çalışmalara başlandığını ve 2023 yılında bu modellerin satışa sunulacağını açıkladı. Açıldığında 8.0 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak olan bu model, panel konusunda Samsung ile anlaşacak.

Samsung'un katlanabilir panelleri piyasanın en iyi panelleri olarak gösteriliyor. Kaliteden ödün vermek istemeyen Apple, bu yüzden tercihini BOE ve LG yerine Samsung'dan yana kullanacak. Katlanabilir iPhone'un premium materyallerden üretileceğini ve bu yüzden fiyatının çok pahalı olacağı söyleniyor.

2.000 dolar bandında fiyata sahip olması beklenen katlanabilir iPhone'un ülkemizdeki satış fiyatı kurlar + vergi denldiğinde 25.000 TL'yi bulacak gibi görünüyor.

Apple'ın iOS 15 güncellemesi ile birlikte katlanabilir formlar için yeni özelliklerini kullanıma sunacağı da aktarılan bilgiler arasında. iPhone 13 ailesi ile gelecek olan iOS 15, Apple'ın şimdiye kadarki en büyük güncellemesi olabilir.

Katlanabilir telefon furyasına Apple'ın bile katıldığı düşünüldüğünde bu alanın ilerleyen dönemlerde daha da gelişeceği ve standart telefonlar gibi satacağı söylenebilir. Ancak buradaki tek engel yüksek fiyatlar. Eğer firmalar çip krizini aşabilir ve fiyatları geriye çekebilirse katlanabilir telefonlar çok kısa sürede yaygınlaşabilir.

Teknolojioku