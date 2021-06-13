Apple, işi sıkı tutacak

Apple Inc, ABD Adalet Bakanlığı'nın Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Demokrat milletvekilleri hakkında veri toplamak için mahkemeye celp vermesinin ardından, yasal taleplere yanıt verme konusundaki bazı kurallarını sıkılaştırdığını duyurdu.

Apple, son zamanlarda yasal talep başına e-posta adresleri veya telefon numaraları gibi 25 tanımlayıcı sınır belirlediğini söyledi.

California merkezli şirket Cupertino, Şubat 2018'de Adalet Bakanlığı'ndan 73 telefon numarası ve 36 e-posta adresinden oluşan 109 tanımlayıcı hakkında bilgi almak için bir mahkeme celbi aldığını, ancak e-posta ve resim gibi içerikleri savcılara açıklamadığını kaydetti.

New York Times gazetesi, federal savcıların, Trump'ın ortakları ile Rusya arasındaki temaslar hakkında medya haberlerinin arkasındaki kaynakları araştıran bir soruşturmanın parçası olarak Apple ve diğer şirketleri mahkemeye çağırdığını yazdı.

Gazetenin haberine göre, soruşturma Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki en az iki Demokrat, yardımcısı ve aile üyelerini hedef aldı.

Adresler, e-posta adresleri, telefon numaraları gibi temel "hesap abone bilgilerini" ve ayrıca bağlantı günlükleri ile IP adresleri yayınlayan Apple, herhangi bir türden mesajın kime veya ne zaman gönderildiğini gösteren veri sağlamadığını kaydetti.

Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı

Adalet Bakanlığı'nın dahili gözlemcisi cuma günü yaptığı açıklamada, federal savcıların Apple'dan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki iki California milletvekili, çalışanları ve aile üyeleriyle ilgili kayıtları almak için gizli mahkeme celbi kullanmalarına ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Üst düzey Demokrat senatörler, Adalet Bakanlığı genel müfettişine, Trump'ın başsavcılarının neden böyle bir soruşturma adımı attığı konusunda ifade vermesi çağrısında bulunmuştu.

İletişim verileri toplanan Kongre üyelerinden California eyaletinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff, Trump'a en çok muhalefet eden siyasetçilerden biri olarak biliniyor.

Verilerin toplandığı dönemde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun kıdemli üyesi olan Schiff, şu anda aynı komisyonun başkanlığı görevini yürütüyor.

Kaynak: Euronews