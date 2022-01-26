Apple tahtını kimseye bırakmadı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası Araştırması"nı tamamlayarak listeyi açıkladı.

Apple’ı 350 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 263 milyar dolarla Google takip ederken Türk markaları ilk 500'e giremedi Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner: "Listeye yeni dahil olan TikTok yüzde 215 ile en hızlı büyüyen marka oldu.



