Apple Türkiye uygulamalara zam yaptı

Son aylarda sürekli zam haberleriyle ismini duyuran Apple Türkiye, şimdi de uygulama fiyatlarına zam yaptı. Şirketin CEO'sunun bile 'Türkiye'de işler iyi gitmiyor' açıklamasını yapmasına neden olan zamlardan biri de uygulamalara geldi.

Yeni zamlarla beraber Türkiye'den satın alınan uygulamaların fiyat ortalaması 20 TL'ye yükseldi. Bu son dakika zammı sürpriz oldu. Çünkü kısa süre önce yeni iPad Pro ve MacBook Air modellerini tanıtan marka ürünlerinde indirim de yapmıştı. Bu indirim sonrası gelen zam Apple hayranlarını üzdü.

APP STORE'DAKİ ESKİ VE YENİ FİYATLAR

0,59 TL > 1,99 TL

8,49 TL > 26,99 TL

29,99 TL > 49,99 TL

ABD FİYATLARI VE TÜRKİYE'DEKİ YENİ FİYATLAR

0.99 dolar > 6,99 TL

1,99 dolar > 12,99 TL

2.99 dolar > 19,99 TL

3.99 dolar > 26,99 TL

6.99 dolar > 49,99 TL

8.99 dolar > 59,99 TL

9,99 dolar > 69,99 TL

Kaynak: Yenişafak