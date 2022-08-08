Apple uyarmış: "Çin malı yazın"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Çin, gümrük denetimlerini sıkılaştırdı.

Teknoloji devi Apple'ın, denetimlere takılmamak için Tayvan'daki tedarikçilerinden bu düzenlemelere uymalarını istediği öne sürüldü.

Japonya'nın yüksek tirajlı ekonomi gazetesi Nikkei''nin konu hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı 5 Ağustos tarihli haberde Apple'ın, Tayvan'da üretilen ürünlere "Tayvan Malı" yazılmamasını istediği iddia edildi.

Buna göre ürünlere "Tayvan, Çin" veya "Çinli Taipei" damgası vurulması talep edildi.

iPhone 14'ü eylülde tanıtmaya hazırlanan şirketin, herhangi bir parçada gecikme, para cezası veya sevkiyatın engellenmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak istediği yazıldı.

Tedarikçiler ve lojistik şirketleri, Apple'ın isteğinin bir ikilem yarattığını vurguladı. Zira Tayvan da ürünlere "Tayvan" veya ülkenin resmi adı olan "Çin Cumhuriyeti" yazılmasını istiyor.

Çin'in sanal alemde uyguladığı sansüre karşı çalışmalar yürüten GreatFire'dan Benjamin Ismail, Apple'ın isteğine tepki gösterdi:

Ne yazık ki Apple'ın "Artık yeter, Çin rejimiyle işbirliği yapmaya ve sansür taleplerini uygulamaya devam edemeyiz" diyeceği ‘kırmızı çizgi'nin çok uzakta olmasından şüpheleniyoruz.

Kaynak: Independent Türkçe