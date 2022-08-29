Artemis fırlatılamadı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugün uzaya gönderilmesi planlanan yeni nesil roketi Artemis'in fırlatılmasını yakıt sızıntısı nedeniyle iptal etti.

SLS'nin Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Türkiye saatiyle 15:33'te fırlatılması beklenen Artemis'in cuma gününden önce fırlatılması beklenmiyor.

NASA’nın Ay’a yönelik iddialı projeleri kapsamında bir “dönüm noktası” oluşturan Artemis1 programında daha önce önemli gecikmeler yaşandı. Ancak hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, bu projeye yönelik desteklerini ihmal etmedi.

NASA, Artemis1 programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Euronews