Aselsan'dan Kazakistan'da bir ilk: 300 Sağlık kuruluşu için solunum cihazı üretecek

Kazakistan Aselsan Engineering (KAE), ülkedeki yaklaşık 300 sağlık kuruluşu için 1.500 adet solunum cihazı üretecek. KAE Genel Müdürü Ziya Çamoğlu, üretilen solunum cihazlarının teslimatının eylül ve ekim ayında yapılacağını bildirdi.

Kazakistan Aselsan Engineering (KAE)Genel Müdürü Ziya Çamoğlu, bugün basına yaptığı açıklamada, Kazakistan Sağlık Bakanlığıyla 1.500 adet solunum cihazı sözleşmesi imzaladıklarını belirtti. Anlaşma kapsamında, 243 il ya da ilçede bulunan yaklaşık 300 sağlık kuruluşuna bu sistemlerin teslim edileceğini, eğitim verilerek cihazların kullanıma hazır hale getirileceğini bildirdi.

KAZAKİSTAN’DA İLK DEFA ÜRETİLİYOR

Ziya Çamoğlu, söz konusu projenin Kazakistan ve Türkiye hükumetleri arasında mutabakat sağlanarak oluşturulduğuna işaret ederek, Kazakistan’da böyle bir yüksek teknolojik cihazın ilk defa üretildiğini belirterek, “Ülkede cihazların farklı mobil, mekanik tipleri üretilmiş, fakat yoğun bakım vantilatör, solunum cihazı ilk defa üretiliyor.” dedi.

EYLÜL-EKİM AYINDA TESLİMAT TAMAMLANACAK

Cihazların teslimatını eylül ve ekim aylarında tamamlayacaklarını ifade eden Çamoğlu, şirketin mevcut altyapısıyla Kazakistan’ın ihtiyaçlarını her zaman karşılamaya hazır olduklarını dile getirdi.

ASELSAN, KAZAKİSTAN’DAN SONRA İHRACATA DA HAZIR

Çamoğlu, Kazakistan için diğer tıbbi cihazların üretimine de talip olduklarına da değinerek, ülkenin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra cihazları başka ülkelere de ihraç edebileceklerini sözlerine ekledi.

KAZAKİSTAN ASELSAN

Kazakistan ASELSAN Engineering (KAE) Limited Sirketi, Şubat 2011’de kuruldu. ASELSAN ile Kazakistan Engineering şirketi iş birliği ile 2011’de kurulan KAE, öncelikle Kazakistan ordusunun savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarını karşılıyor.

KAE, Kazakistan askeri ve sivil kuruluşlarla bölge ülkelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik elektro optik ve elektronik cihaz ve sistemleri, helikopter aviyonik ve zırhlı araçlarının modernizasyonu alanlarında faaliyette bulunuyor. Şirket ayrıca, bu sistemlerin her türlü platforma entegrasyonunu gerçekleştiriyor.

KAE sermayesinin yüzde 50’si Kazakistan Engineering şirketine, yüzde 49’u ASELSAN’a, yüzde 1’i de Türkiye’nin Savunma Sanayi Müsteşarlığına ait bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020, 14:46