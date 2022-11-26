Askeri araçların yerli motoru için seri üretim başlıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde askeri kara araçları için geliştirilen yerli motor çözümlerinde seri üretim aşamasına gelindi.

BMC Power tarafından askeri araçların motor ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen motor projelerinde gelinen aşama, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği tarafından desteklenen 5. Kara Sistemleri Semineri'nde paylaşıldı.

BMC Power, 2017 yılından bu yana motor ve transmisyon gruplarında yerli ve milli olanaklarla çözümler geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Ağırlıklı olarak dizel yakıtlı pistonlu motor geliştirmeye yoğunlaşan şirket, bunun yanında diğer yakıt motorları, hibrit sistemler ve elektrifikasyona yönelik de faaliyetlerde bulunuyor.

Taktik tekerlekli zırhlı araçlar için geliştirilen sıralı tip, 400 beygir, 8,4 litre motor; BMC tarafından üretilen "çok amaçlı zırhlı araç" Vuran'da test edilirken, aracın kullanımına da başlanacak. Aracın testlerinde son aşamaya gelindi. Yaklaşık 30-40 bin kilometre araç testi tamamlanırken, seri üretime 1 ay içinde başlanacak.

Alınan bilgiye göre, projede görev alan alt yüklenicilerin çoğu malzeme üretimlerini tamamladı. Aralık ayı içinde montaj ve test çalışmaları gerçekleştirilecek ve motorlar 2023 başından itibaren BMC Vuran araçlarına entegre edilecek.

Kamyon motoru projesi olarak başlayan, daha sonra diğer askeri araçlara hizmet edebilecek bir potansiyele kavuşturulan Vuran motorunun 6 silindirli, 12,8 litre versiyonu ise 600 beygir güce sahip. "Azra" ismi verilen motorun ilk olarak tank taşıyıcı araçlarda görev alması amaçlanıyor. Bu görev için motor özel bir tork seviyesine çıkarılacak ve "jenerasyon 2" üretilecek. Yakın zamanda araca entegrasyon ve testlere başlanması hedefleniyor.

Yeni nesil hafif zırhlılar için Utku

Utku Güç Grubu Projesi ise bir güç grubu geliştirilmesi ve yeni nesil hafif zırhlı araçların bu güç grubu etrafında şekillenmesi yaklaşımıyla hayata geçirildi. Altay tankı, Fırtına obüsü gibi projelerde yaşanan güç grubu tedarik sorunlarının daha araç tasarımında önüne geçmek için böyle bir yöntem seçildi. SSB Kara Araçları Dairesi ve araç üreticilerinden alınan geri bildirimlerle araç arayüzü ve konsept oluşturuldu.

Proje kapsamında, M60T tankı ve Fırtına obüsünde kullanılan ithal motorun muadili ve aynı güç yoğunluğuna sahip, 18,25 litre, 1000 beygir motor; 6 ileri-2 geri vitesli, çapraz tahrikli, hidrostatik dümenleme yetisine sahip bir transmisyon geliştirildi.

Şirket, Altay Ana Muhabere Tankı'nın yanı sıra muhtelif deniz ve jeneratör uygulamalarında da kullanılabilecek Batu Güç Grubu geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Proje kapsamında Utku Projesi'ndeki motorun 12 silindirlik versiyonu yapılıyor. Baz olarak aynı gibi gözükse de iki motor arasında konstrüksiyon olarak ciddi farklılıklar bulunuyor. Batu, 27,4 litre ve 1500 beygir güçle görev yapacak.

İlk çalıştırmaları yapılan Utku ve Batu'da geliştirme ve test süreçleri devam ediyor.

Askeri araçlara hibrit motor

BMC Power mevcut güç grubu projelerinin yanı sıra askeri araçlarda hibrit mimari çözümler için sektördeki firmalarla işbirliği içinde çalışmalar yürütüyor.

İlk olarak ASELSAN ve Base Studio işbirliğiyle 4x4, 6x6, 8x8 gibi taktik tekerlekli araçlarda kullanılabilecek "aksa monteli elektrik motoru tahrikli (e-aks) çekiş sistemine sahip hibrit mimaride yürüyen şasi geliştirme projesi başlatıldı. Projede, içten yanmalı motor olarak BMC Power'ın Vuran 4 silindirli motoru kullanılacak. 4x4, 6x6, 8x8 araçlar için farklılaştırılabilen bir çözüm geliştirilecek.