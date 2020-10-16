Atom bombası nedir? Atom bombası hakkında bilgiler!

Atom bombası (Atom bomb)

Fizyon denilen bir süreç kullanılarak konvansiyonel yöntemlerden çok daha güçlü patlayıcı düzenekler üretmek mümkündür. Uranyum 235 yüksek oranda istikrarsızdır ve bu minerali kullanarak bütün fizyonlanabilir malzemelerin bir anda etkilendiği zincirleme bir reaksiyon elde etmek mümkündür. Uranyum bombasının patlayıcı gücünü veren de bu zincirleme reaksiyondur. Uranyum 235 ayrıca plütonyum 239 üretmek için de kullanılmaktadır. Her iki madde de bomba üretmek için kullanılabilir.

Atom bombası ilk ne zaman kullanıldı?

Atom bombası savaş sırasında iki defa kullanılmıştır. Her iki kullanım da, İkinci Dünya Savaşı esnasında ABD'nin Japonya'ya karşı mücadelesinde kullanılmıştır.

Kontrollü zincirleme reaksiyon kullanarak patlayıcı düzenekler üretme yeteneği, İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden önce fizikçiler tarafından bilinmekteydi. Savaşın patlak vermesi ve Nazi Almanyası’nın bomba geliştirebildiği bilgisi, araştırmalara yeni bir boyut katmıştır.

1941’de Amerika Birleşik Devletleri, atom bombası üretmek, test etmek ve gerekirse savaş kapsamında kullanmak üzere Manhattan Projesi üzerinde çalışmaya başlamıştır. Almanya karşısında kullanmak veya göstermek üzere hiçbir silah üretilmemiş ancak çelişmeli bir şekilde Japon 53 Atom bombası şehirlerine iki bomba atılmıştır. Hiroşima’ya atılan bombada uranyum ve Nagasaki’ye atılan bombada da plütonyum kullanılmıştır. Fizyon süreci aynı zamanda elektrik üretimi gibi sivil amaçlar için de kullanılmaktadır. Elbette ki buradaki süreç yavaşlatılmış ve kontrol altında tutulmaktadır. Nükleer reaktörlerin yayılması ve dolayısıyla plütonyum üretiminin artması da nükleer silahların yayılmasının teknik olarak zorlaştığı anlamına gelmektedir.

Atom bombası nerede test edilir?

1945 ve 1980 yılları arasında dünya üzerinde 500 kadar atmosferik atom bombası testleri yapılmıştır. Kamuoyunun en çok ilgi gösterdiği ilk nükleer bombası testi 1954 yılında ABD'nin Marshall Adaları'nda yaptığı testtir. Dünya üzerinde nükleer bombaların test edildiği 12'den fazla alan bulunur. Bu alanlar yerleşimin çok düşük ya da hiç olmadığı yerlerdir.

1974’te Hindistan, sivil bir enerji programından farklı olarak malzeme ile üretilmiş bir atom bombası test etmiştir.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması nedir?

Atom bombası gibi tehlikeli nükleer silahların kullanımını kısıtlayan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması bulunur. Fakat bu anlaşmanın etki seviyesi tartışma konusudur.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nedir?

29 Temmuz 1957 yılında kurulan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, nükleer bilim ve teknolojinin faydacı ve barışçıl amaçlarla kullanılmasını desteklemektedir ve bu kapsamda üye ülkelere destek olmaktadır.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, ülkelerin nükleer silah ve enerji taahhütlerini yerine getirip getirmediğin kontrol eder.