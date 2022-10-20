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Bayraktar TB2 şimdi de Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde

Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk "Bayraktar TB2" teslimatı yapıldı.

Bilim Teknoloji 20.10.2022, 12:15
Bayraktar TB2 şimdi de Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde

Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine ilk kez girdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA’mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2’ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu." ifadelerine yer verdi.

#Bayraktar TB2
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