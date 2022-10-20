Bayraktar TB2 şimdi de Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde
Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk "Bayraktar TB2" teslimatı yapıldı.
Bilim Teknoloji 20.10.2022, 12:15
Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine ilk kez girdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA’mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2’ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu." ifadelerine yer verdi.
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