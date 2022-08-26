Beyin gibi "hatırlayabilen" bir malzeme keşfedildi

Bilim insanları, bir beyne benzer şekilde tüm fiziksel uyaran geçmişini "hatırlama" kapasitesine sahip ilk fiziksel malzemeyi keşfetti.

İsviçre'deki École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ekibi, elektronikte kullanılan bir bileşik olan vanadyum dioksitin (VO2) faz geçişlerini araştırırken dikkat çekici bir özelliğe rastladı.

Doktora öğrencisi Muhammed Samizade Niko, VO2'nin bir halden diğerine geçişinin ne kadar sürdüğünü anlamaya çalışıyordu, ancak kısa süre sonra elektrik akımı uygulandığında daha önce hiç görülmemiş bir şeyin meydana geldiğini fark etti.

Samizade Niko, "Akım malzeme üzerinde hareket etti ve diğer taraftan çıktığı bir yol izledi" dedi.

Akım numuneyi ısıttığı için VO2'nin durumunu değiştirmesine neden oldu. Ve akım geçtikten sonra malzeme ilk durumuna geri döndü.

Deney sırasında ikinci bir elektrik akımı uyguladıktan sonra araştırmacı, malzemenin durumunun değişmesi için geçen sürenin, geçmişiyle doğrudan ilişkili olduğunu gözlemledi.

Araştırmayı denetleyen Profesör Elison Matioli, "VO2, ilk faz geçişini 'hatırlıyor' ve bir sonrakini öngörüyor gibi görünüyordu" dedi.

Bu tür bir hafıza etkisi görmeyi beklemiyorduk ve bunun elektronik durumlarla değil, malzemenin fiziksel yapısıyla ilgisi var. Bu yeni bir keşif: Başka hiçbir malzeme bu şekilde davranmıyor.

Keşfin, belleğe dayalı hesaplamalar yapan elektronik cihazlardaki gelişmeler için önemli etkileri olabilir.

Araştırmacılar, hafıza etkisinin malzemenin kendisinin doğasından gelen bir özelliği olması sayesinde elektronik cihazların kapasitesini ve hızını artırarak, nihayetinde minyatürleştirilmelerini sağlayabileceğini savunuyor.

Araştırmanın detaylarını sunan bir çalışma Nature Electronics adlı bilimsel dergide yayımlandı.