Bilim insanları nükleer füzyon teknolojisi alanında rekor kırdı

Oxford'daki Ortak Avrupa Torus (JET) projesinde çalışan ekip, nükleer füzyon yoluyla 59 megajul enerji üretmeyi başardı.

İngiltere Atom Enerjisi Kurumu'na (UKAEA) göre bu seviye, 1997'de kırılan bir önceki rekorun iki katından fazla ve yaklaşık 14 kg TNT eşdeğeri.

Enerji arayışındaki büyük adım, Culham Füzyon Enerjisi Merkezi'nde yirmi yıllık test ve araştırmaların ardından geldi ve yıldızların gücünden yararlanma görevinde ilerleme kaydedildi.

Bu sonuç nükleer enerjiyi fosil yakıtlara alternatif olarak görenler için oldukça iyi haber.

Küresel enerji krizi için önemli bir adım

İngiltere Atom Enerjisi Kurumu başkanı Profesör Ian Chapman, "Bu dönüm noktası bizim için, en büyük bilimsel ve mühendislik zorluklarından birinin üstesinden gelmek büyük bir adım" dedi.

"Enerji üretimini karbondan arındırarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak konusunda baskılar arttıkça, füzyonun daha da gerekli hale geldiğini görüyoruz. Füzyon teknolojisi küresel enerji kriziyle mücadele yol haritasında güvenli, verimli ve temiz bir kaynak olarak ileriye doğru atılmış büyük bir adım olacak. Bugün açıklanan rekor sonuçlar, füzyon enerjisinin güvenli ve sürdürülebilir düşük karbonlu enerji sağlama potansiyelinin dünya çapındaki en açık göstergesi.

Araştırmacılar sadece beş saniyelik bir füzyon patlaması yaratırken, EUROfusion program yöneticisi Tony Donne, “Füzyonu beş saniye sürdürebilirsek, operasyonlarımızı ölçeklendirdikçe beş dakika ve ardından beş saat yapabiliriz. geleceğin makineleri” - bir elektrik santrali için gerekli olan şey budur.