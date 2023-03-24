Binance neden açılmıyor. sorun mu var?

En çok güvenilip kullanılan kripto platformlarından Binance neden açılmıyor? Binance'e giriş yapmak isteyenlerin merak ettiği konulardan oldu. Binance'e giriş yaparken sorun yaşanması Binancce neden açılmıyor. çöktü mü. sorun mu var gibi araştırmalar içine girdi. İşte Binance ile ilgili detaylar.

Kripto para Alım-Satım işlemlerinin yapıldığı platforma erişim sağlanamıyor.

BİNANCE NEDEN AÇILMIYOR?

Binance resmi hesabından yaşanan sorun ile ilgili açıklama yapıldı.Spot işlemlerin gerçekleştirelememesi üzerine panik yaşayan kullanıcılarına hitaben şirketten şu açıklama yapıldı:

"Binance'te spot ticareti etkileyen bir sorunun farkındayız.

Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımız için tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır.

Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır."