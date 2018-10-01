Bombardımanların atmosfer üzerindeki etkisi

"Annales Geophysicae" dergisinde yer alan bir araştırmanın sonuçlarına göre, İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan bombardımanın neden olduğu şok dalgalarının, bazı radyo dalgalarını yansıtan iyonosfer adı verilen atmosferin dördüncü katmanını zayıflattığı tespit edildi.

Araştırmacılar, İngiltere’nin Slough kasabasında Radyo Araştırma Merkezi’nde 1933-1996 yıllarında tutulan iyonosfere ait kayıtlar incelendi. Araştırmada büyük bombardıman baskınları esnasında elektron yoğunluğunun azaldığı saptanırken, bombardımanlardan yayılan şok dalgalarının üst iyonosferi ısıttığı ve iyonlaşma kaybına neden olduğu görüldü.

Uzay ve atmosfer fiziği profesörü Chris Scott, şimdiye dek bu bombaların Dünya atmosferinde yol açtığı etkilerin fark edilmediğini belirterek, insan yapımı bombaların atmosferi bu şekilde etkilediğini görmenin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Scott, her bir bombardımanın en az 300 yıldırım kadar enerji açığa çıkardığını belirtti.

Bu bulguların, yıldırım, volkan patlamaları ve deprem gibi doğal olayların, atmosferin üst bölümlerini nasıl etkilediğiyle ilgili daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

İYONOSFER NEDİR?

İyonosfer yeryüzünden yaklaşık 60 km ile 1100 km arasında yükseklikte yer alan ve güneş ışınları ile iyonize olmuş gazlardan meydana gelen atmosfer tabakasıdır.

İyonosfer radyo dalgalarının yayılımı açısından oldukça önemli bir atmosfer katmanıdır. Sivil ve askeri kısa dalga (KD) uygulamalarında iyonosfer radyo dalgalarını yansıtarak uzak bölgeler ile haberleşmenin imkanını sağlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 17:49