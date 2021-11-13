Brezilya'da heyecanlandıran buluş
Brezilya'da demir yolu kazıları sırasında farklı bir türe ait olduğu değerlendirilen dinozor kemiği bulundu.
Bilim Teknoloji 13.11.2021, 23:18
Brezilya'nın kuzeydoğusunda, Maranhao kentindeki demir yolu inşası sırasında kemik kalıntıları bulundu.
Bilim insanları kazı alanının bir dinozor mezarlığı olabileceği ihtimaliyle çalışma başlattı.
Paleontologlar, kemik kalıntılarının Titanosauria dinozor grubuna ait olduğunu düşünüyor.
Bu türün daha önce keşfedilmemiş bir dinozor türü olduğuna işaret edilirken, paleontologlar, "Diğer tür dinozorlar hakkında zaten bilgimiz var. Her yeni kalıntı ise keşfedilmemiş türler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor." yorumunu yapıyor.
Kaynak: TRT Haber
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