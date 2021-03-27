Bronz Çağı’nda dışarıdan yemek söylüyorlarmış

Yeni bir araştırma, Bronz Çağı'nda Alpler'deki madencilerin tarım ve hayvancılıkla uğraşmak yerine işlenmiş gıda ithal ettiklerini ortaya koydu.

3 bin yıl öncesine ait bitki ve tahıl kalıntılarını inceleyen Avusturya Bilimler Akademisi'nden bir grup bilim insanının araştırmasına göre, Bronz Çağı'nda bugün Avusturya sınırları içindeki Alpler bölgesinde madencilikle uğraşan yerli halk, önceden yemeye uygun hale getirilmiş tahıl ve et gibi gıdalar ithal ediyordu. Böylece dağlık bölgedeki madenci topluluklar, tarım ve hayvancılık gibi ciddi zaman ve emek isteyen işlerle uğraşmak yerine madencilik faaliyetlerine odaklanabiliyordu.

Araştırma ekibinin başındaki Andreas Heiss, söz konusu işlenmiş gıdaları "temizlenmiş ve pişirmeye hazır hale getirilmiş ham ürünler" olarak tanımladı. İsrail gazetesi Haaretz'e konuşan Heiss, tarih öncesi dönemde Alpler'deki madencilerin yemek ve lapa gibi hazır gıdaları da ithal ettiğini belirtti.

Bugün Avusturya'daki Prigglitz-Gasteil kasabasında bulunan bölgede, Milattan önce 11. ve 9. yüzyıl arasında madencilik ve demir işleme faaliyetleri yürütülüyordu. Arkeologlara göre bu dönemde bölgedeki madencilerin beslenmesi büyük oranda pişirilmiş bitkilere, tahıl ve arpaya dayanıyordu. Ancak madenlerin bulunduğu bölgede tarıma ve hayvancılığa dair herhangi bir ize rastlanmadı. Bilim insanları, verilerin bu ürünlerin komşu bölgelerde yetiştirildiğini ve işlenerek madencilerin bulunduğu bölgeye aktarıldığını gösterdiğini ifade etti.

Heiss, Avrupa'nın merkezinde geçmişte işlenen toprakların genelde iz bırakmadan ortada yok olduğuna, ancak işlenen ekinlere dair izlerin bugüne kaldığına dikkat çekti.

Kaynak: Independent Türkçe