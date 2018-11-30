Çin'de robotlar robot üretecek

İsviçreli ABB şirketinin Çin'de kurmayı planladığı yeni fabrikada, robotlar, yine robotlar tarafından üretilecek. Şirket, söz konusu yatırım için ayırdığı 150 milyon dolarlık bütçeyle Çin'deki en büyük endüstriyel robot üreticisi olmaya devam ediyor.

Şirketin Çin'de bulunan ABB'nin Çin'deki robot kamüsüne yakın bir konumda kurulması planlanan fabrikanın 2020 yılının sonunda çalışır hale geleceği öğrenildi. Çin, ABB firmasının ABD'den sonra ikinci pazarı olma özelliğini taşıyor.

'ŞANGHAY HAYATİ ÖNEMDE'

Şirketin Genel Müdürü Ulrich Spiesshofer, konuyla ilgili olarak "Şanghay, ileri teknoloji liderliği için hayati önemde bulunan bir merkez haline geldi" ifadelerini kullandı.

ABB'nin 75 bin metrekarelik bir alanda kurulması planlanan yeni fabrikasında insanların ve robotların yakın bir şekilde güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir yazılım kullanılacağı ve insanlarla yan yana çalışmak üzere tasarlanan YuMi robotlarının da kullanılacağı öğrenildi.

ÇALIŞAN SAYISI ARTIRILACAK

Şirket için gerekli personel sayısı ise henüz belirtilmezken, şu anda Çin'de bulunan 2 bin ABB çalışanının sayısının her halükarda artırılması gerekeceği öğrenildi.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşında, teknoloji ve inovasyon alanının da büyük bir yer kapladığı düşünüldüğünde, ABB firmasının bu yeni adımı söz konusu savaşla ilgili meydana gelen endişelere de bir 'meydna okuma' niteliğinde.

Öte yandan, Çin de robot işgücünü artırmaya devam ediyor. Üretimde robotların kullanımı, çok daha az maliyetle çok daha fazla ürün elde etmek anlamına geliyor.