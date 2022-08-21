Çin'den kuraklık önlemi: Bulut tohumlama

Dünya genelinde etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık tahıl hasadını etkilerken Çin yönetimi, 'bulut tohumlama' yönetimi ile krize çözüm arıyor. Pekin yönetimi, kuraklığın etkili olduğu bölgelerde kimyasal kullanarak yağış elde etmeyi planlıyor.

Çin, hava koşullarını düzenlemek için sık sık bulut tohumlama teknikleri kullanıyor. En yaygın yöntem ise roketatar ile fırlatılan ve içinde kimyasalların bulunduğu "dölleme" yöntemi.

Ülkede kayıtların tutulmaya başladığı 61 yıldan bu yana yaşanan en sıcak ve en kurak yaz, ekinleri soldurdu ve rezervuarlarda normal su seviyesi yarıya düştü.

Hatta geçen hafta bazı eyaletlerde fabrikalar, 45 santigrat dereceye kadar yükselen sıcaklıkların klima talebini artırması ve dolayısıyla evlere enerji sağlanması nedeniyle kepenk kapattı.

Devlet destekli Global Times gazetesine göre, Tarım Bakanı Tang Renjian, önümüzdeki 10 günün Çin'in güney bölgelerindeki pirinç mahsulü adına "hasara karşı direnç için kilit bir dönem" olduğunu söyledi.

Habere göre Tang, yetkililerin Çin'in yıllık toplamının yüzde 75'ini oluşturan "sonbahar tahıl hasadını sağlamak" için acil adımlar atacağını söyledi.

Bakan Tang'ın açıklamasına yer verilen Tarım Bakanlığı'nın web sitesinde, yetkililerin bulutları kimyasallarla tohumlayarak "yağmuru artırmaya çalışacağı" bildirildi.

Keza buharlaşmayı sınırlamak için de ekinlere "su tutucu bir madde" püskürteceği aktarıldı. Ancak bu işlemin nerede yapılacağına dair ayrıntı verilmedi.

Kuraklık, Devlet Başkanı Şi Cinping'in üçüncü beş yıllık dönemini tamamlamaya çalıştığı ekim, kasım aylarında gerçekleşecek toplantı öncesinde, gerileyen ekonomik büyümeyi desteklemeye çalışan iktidardaki Komünist Parti'nin karşılaştığı zorluklara bir yenisini ekliyor.

Çin'in tahıl hasadının azalmasının potansiyel küresel etkisi olacağı yorumları yapılıyor. Zira bu durumun ithalata olan talebi artırarak ABD ve Avrupa'da son on yılın en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceği değerlendirmesinde bulunuluyor.

Kaynak: Euronews