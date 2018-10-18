Çin uzaya 'Yapay Ay' gönderecek

Çin yönetimi, Chengdu şehrinde sokak lambaları yerine yapay ay kullanmayı planlıyor. Uzaya gönderilecek uydu ile Güneş ışınlarını şehre yansıtmayı düşünen yetkililer, sokak lambalarının harcadığı enerjiden tasarruf yapmayı öngördüklerini açıkladı.
2020 yılında gönderilmesi düşünülen uydunun Ay’dan sekiz kat daha fazla ışık yansıtacağı söyleniyor.
Yapay ay aydınlatmasıyla Chengdu şehrine daha fazla turist çekilmesi de hedefleniyor.
Çin’in Güney Doğusunda yer alan Chengdu kentine yönelik geliştirilen projenin, ismi belirsiz bir Fransız sanatçı tarafından geliştirildiği, sanatçının Dünya’nın çevresine aynalar göndermek yoluyla geceyi bitirme fikrinden hareket edildiği belirtiliyor.
Kaynak: www.dunyabulteni.net