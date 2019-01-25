Çin’de aşçıları yapay zeka denetliyor

Çin'in Cıciang eyaletinde geliştirilen yapay zeka (AI) uygulaması, sigara içen ve hijyen kurallarına uymayan aşçıları idarecilere şikayet ediyor.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Cıciang'ın Şaoşing kentinde aşçıların denetimi için yapay zeka uygulaması geliştirildi.

Geliştirilmesi 6 yıl süren yapay zeka uygulaması "Günışığı Mutfağı", mutfaklarda telefonla oynamak, sigara içmek, el yıkamamak, düşük hijyen koşullarında bulunmak gibi 8 farklı hatalı davranışı tanımlıyor.

Düzenli olarak elleri yıkamak, mutfak alanının temizliğini yapmak gibi 4 ayrı davranışı da olumlu olarak değerlendirebilen uygulama, sıcaklık, nem ve böcek kontrolü de yapıyor.

Mutfak, kantin gibi alanlarda sürekli kayıt halindeki görüntüleri analiz eden AI programı, hatalı davranış gösteren aşçıları görevlilere bildiriyor.

Kent yönetimine farklı bir beyin gücü katmak olarak değerlendirilen ve müşterilere yemeklerin hazırlandığı süreci ve ortamı rahatça görme imkanı sunan "Günışığı Mutfağı", bu zamana kadar 87 yemek şirketinde denendi.

Sistemin bu yıl sonuna kadar bin geniş çaplı yemekhane ve kantine kurulması planlanıyor.

Çin Devlet Konseyi Temmuz 2017'de yayınladığı 3 adımdan oluşan yol haritası ile 2030'a kadar ülkede sivil alanlardan askeriyeye, yapay zeka sektörünün 150 milyar dolar değerine ulaşmasını planladıklarını duyurmuş, aynı yıl içinde yapay zeka sektörünün değeri 28 milyar dolara çıkmıştı.

Kaynak: AA