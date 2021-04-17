Çip kıtlığı bir süre daha devam edecek

Devam eden çip kıtlığı, dünya çapındaki teknoloji firmalarını oldukça etkilemiş durumda. Bu hafta içerisinde çok sayıda teknoloji yöneticisi de olağan mali açıklamalarının bir parçası olarak kendi iç karartıcı tahminlerini paylaştı. En iyi ihtimal ise birkaç yıla işaret ediyor.

Intel CEO’su Pat Gelsinger, potansiyel olarak arz kıtlığını gidermek için şirketin kapasite oluşturmasının birkaç yıl sürebileceğini söylüyor. Gelsinger, önceki açıklamalarında Intel’in Arizona’da bir çift fabrika inşa etmek için mevcut 20 milyar dolarlık planlarına işaret ediyordu. Bu haftaki röportajında ise, ABD Başkanı Joe Biden’in önerdiği 50 milyar dolarlık çip üretimi altyapı planından övgüyle bahsetti.

TSMC CEO’su C.C. Wei da yatırımcılara benzer şekilde korkunç bir tahmin sunarak, Tayvan merkezli şirketin 2023 yılında perakende ve üretim talebini karşılamak için daha fazla kapasite sunmayı umduğunu belirtti. TSMC kendi ülkesinde araştırma, geliştirme ve üretime öncelik verme niyetinde olduğunu açıklamasına rağmen, 12 milyar dolara kadar mal olabileceğini iddia edilen Arizona’daki kendi üretim tesisinde de ilerleme kaydediyor.

Son olarak NVIDIA CFO’su Colette Kress, 2022 birinci çeyrek tahmini ile nispeten daha iyimser bir inanca sahip. Kress, o zamana kadar talebin bu yılın büyük bölümünde arzı aşmaya devam etmesini beklediklerini kaydediyor.

Diğer tarafta yeni fabrikaların bu kadar büyümesinin nasıl sonuçlanacağı da merak konusu. Ayrıca, inşaat sürelerinin ne kadar süreceği ve üretim hatları açıldığında tahmin edildiği kadar verimli olup olmayacaklarını zaman gösterecek.

Kaynak: Technopat