Danimarka’da bir Türk uçağı

Türk Hava Kurumu’nun 1944 yılında geliştirdiği ve ilk ihraç edilen Türk uçağı olan THK-5A, Danimarka’da ambulans ve posta uçağı olarak kullanılmıştır.

1944’de Türk Hava Kurumu’nun yabancı mühendislerinin de içinde olduğu bir ekibin ürünü olarak ihraç edilen ilk Türk uçağı.Danimarka'ya satılan THK-5A ambulans uçak olarak kullanılmış, görev süresi bitince de müzeye kaldırılıp Tyrken (Türkler) adıyla sergilenmiş.

İhracatı yapılan ilk Türk uçağı

Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası tarafından yürütülen uçak geliştirme projeleri içerisinde ulaştığı başarı ile ayrı bir yeri olan THK-5A yokluk içerisinde başlayan bir mücadelenin ürünü olarak ortaya çıkan bir hafif nakliye uçağı olmuştur. Eldeki imkanlar ile üretilen THK-5A uçağı elde yeterli iniş dayanımına sahip iniş takımı olmadığından dolayı iniş takımı olarak Miles Magister uçağı ana iniş takımı çiftli olarak imal edilen uçak sonrasında uygun iniş takımının elde edilmesi ile nihai görünümüne kavuşmuştur.

4 Aralık 1951’de uçabilir sertifikasını alan THK-5A bu süreçte TC-THK AY tesciline sahip olarak uçuşlarını gerçekleştirdi. 7 Haziran 1952’de Danimarka tesciline kabul edilerek OY-ACK tescilini alan uçak, ihracatı yapılan ilk Türk uçağı unvanına kavuşmuştur. Danimarka’da ambulans, posta uçağı olarak kullanılan THK-5A bir defaya mahsus olarak mahkum nakli amacıyla da kullanılmıştır.

Özellikleri

İçinde hastalar için iki sedye ve bir sağlık görevlisi taşıyabilecek yer bulunur.