Deepfake nedir? Sorusu son zamanlarda oldukça gündemde kelime anlamı ‘derin sahte’ olan bu Deepfake teknolojisi ile bir bilgisayar programı ile hazırlanan videolar, tıpkı ünlü insanlarmış gibi gösterilebiliyor. Deepfake nedir? Sorusu Sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Deepfake ünlüler ve demokrasi için oldukça büyük bir sorun olarak görülüyor. İşte Deepfake nedir? Deepfake video nasıl yapılır? Sorularının yanıtı...

Deepfake nedir?

Uluslararası kamuoyunun başına yeni bir illet geldi… Deepfake! Kelime anlamı ‘derin sahte’ olan bu akım, sahte pornoları ünlülerinmiş gibi göstererek sanal aleme yüklüyor. Yeni yazılan bir bilgisayar programı ile hazırlanan videolar, tıpkı ünlü insanların pornoları gibi gerçekçi olabiliyor. DeepFake sistem bu zamana kadar birçok ünlüyü mağdur etti hatta etmeye devam ediyor. Sanal ortamda fotoğraf ya da video paylaşırken iki kere düşünmenizi tavsiye ederiz. DeepFake ile pornosu hazırlanan ünlüler arasında Emma Watson, Natalie Portman, Ivana Trump, Kate Middleton, Adriana Grande, Natalie Dormer gibi popüler isimler yer alıyor. Ünlülerin kullanıldığı sahte porno filmler aslında hayatımıza yeni katılmadı. Bu tarz filmler çok eski zamanlardan beri hazırlanıyor. Hatta birkaç tanesine siz bile rastlamış olabilirsiniz. Onları bu zamanlarda bu kadar popüler yapan neden ise hazırlanan bilgisayar programı ile bu filmlerin daha basitçe hazırlanabilmesi. Bu kadar kolay hazırlanan filmler sadece ünlüler için değil bizim için bile tehdit oluşturuyor.

Deepfake videolar nasıl yapılıyor?

Deepfake videolarının amatör yollarla yapılmış hallerini YouTube’da çokça bulabilirsiniz. Bir kişinin dudak hareketleri ve mimiklerini öğrenmek için daha önceki görüntülerinden yararlanılıyor. Dudak hareketleri ve mimikler işleniyor. Makine öğrenme teknolojisi ve yapay zekadan faydalanarak ortaya o kişin bir algoritması konuluyor. Daha sonra aşağıdaki videoda görebileceğiniz üzere taklitçinin ağız hareketleri ve mimikleri ne olursa olsun hepsi taklit edilmek istenen kişinin suratında beliriyor.

Deepfake nasıl çalışıyor?

Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmış ya da fotoğrafı ortaya atılan herhangi birinin yüzü uygunsuz içerikte yer alan kişinin yüzüne monte edilebiliyor. Dünya’yı korkutan bu videoların son dönemde daha güçlü ve daha kolay kullanılır ve ulaşılabilir hale gelirken kurum ve şirketlerin bu gelişmeye hazırlıksız yakalanması dikkat çekti. Makine öğrenimi teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte pornografik görüntülere başkabirinin yüzünü monte etmek korkutucu derecede kolaylaştı.

Ünlüler hedefte

"Deepfake" videoları hazırlayanlar özellikle ünlüleri hedef alıyor. 'Deepfake' videolar hazırlayan topluluklar arasında Emma Watson ve Natalie Portman en popüler iki ünlü. Fakat onların dışında Michelle Obama, Ivanka Trump ve Kate Middleton gibi kadınlar da kullanılıyor. Wonder Woman'ı oynayan Gal Gadot'un yüzünün kullanıldığı video ise bu teknolojinin imkanlarını gösteren ilk videolardan biri olmuştu.

Demokrasi için de tehdit

2016 Amerika seçimlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın sıklıkla fake news (yalan haber) tanımlamasını yapmasının ardından tüm dünyada yalan haberle mücadele başta sosyal medya platformları olmak üzere gündemin ilk sıralarına taşınmıştı. Genel olarak bir kişinin yapay zeka yardımıyla konuşmasını başka bir karakterin yüzüne yerleştirerek sahte videolar üretme imkanı veren "deepfake" videolar, Amerikalı aktör Jordan Peele'nin ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın ağzından "Başkan Trump tam bir ahmak" cümlesini söyletmesi ve videonun neredeyse gerçekten Obama'nın ağzından çıkıyormuş gibi görülmesi nedeniyle bütün dünyanın ilgisini çekmişti.

New York Üniversitesi Stern İş ve İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan "Dezenformasyon ve 2020 Seçimleri: Sosyal medya sektörü nasıl hazırlanmalı" raporuna göre, 2020 yılında gerçekleşecek Amerikan seçimleri tıpkı daha önceki 2016 seçimleri gibi manipüle edilme riski taşıyor. Rapor da deepfake teknolojisine ayrı bir yer açarak, 2020 seçimlerinde deepfake teknolojisinin seçmenleri yanıltıcı hale getirebileceği vurgulandı.

Pek çok uzman da deepfake videoların seçmenleri manipule ederek oy tercihlerini değiştirme ve algılar üzerinde etki bırakma gibi etkileri olacağını savunuyor. Deepfake videoların şok edici etkisi ile birlikte en yaygın söylemlerden biri olan "görmek inanmaktır" yada "sadece gördüğüme inanırım" gibi cümleler yerini "artık gördüğüme de inanmam" gibi cümlelere bırakırken, Cambridge Analytica skandalı ile uzun zamandır demokrasi üzerinde dolanan kara bulutların üzerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.