Dijital Einstein ile konuşabilirsiniz

Yapay zekayla çalışan dijital sohbet robotları tasarlayan UneeQ isimli bir firma, ses içeriği üretim şirketi Aflorithmic'le güçlerini birleştirdi ve ünlü bilim insanı Albert Einstein'ı yeniden canlandırdı.

Her iki kuruluş da kullanıcılara tıpkı gerçek Einstein'le karşı karşıyaymış gibi konuşma ve pratik sorular sorma fırsatı vermeyi amaçlıyor.

Firmalar, teknoloji meraklılarının Einstein'e birçok soru sormak isteyeceğini düşündüklerini ve bu nedenle ünlü fizikçiyi canlandırmaya karar verdiklerini söylüyor.

UneeQ, bu prototipi olabildiğince gerçekçi hale getirmek için görsel karakter oluşturma tekniklerini gelişmiş bir hesaplamalı bilgi motoruyla birleştirdi.

Bilgi motorları, internet kullanıcılarının başvurduğu arama motorlarıyla aynı mantığa sahip. Ancak arama motorlarının aksine, kullanıcılara yararlanabilecekleri kaynakları listelemiyor, ilgili soruya en uygun yanıtı belirleyerek onlara doğrudan cevap veriyor.

Yine de projenin ardındaki araştırmacılar bu yapay zekaya, kullanıcıların soruları karşısında kendi bilgileri üzerine düşünüyormuş gibi konuşma yeteneği ekledi. Araştırmacılar bu özelliğin robotu daha samimi gösterdiğini düşünüyor.

Öte yandan Nobel ödüllü fizikçinin sesini birebir kopyalanmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Einstein görünümlü sohbet robotuna bir ses vermeyi amaçlayan araştırmacılar, tarihsel kayıtlardan yararlandı ve Einstein'ın ağır bir Alman aksanı olduğunu ve tiz bir tonda yavaş ve nazikçe konuştuğunu öğrendi.

Bununla birlikte Einstein'in gerçek sesinin yer aldığı kayıtlar yeterince kaliteli değildi. O yüzden araştırmacılar, gerçek sesi canlandırmakta zorlandı.

Ancak iki teknoloji firması da konu sohbet robotu olduğunda kullanıcıların Einstein'ın sesinin doğruluğunu çok da önemsemeyeceğini düşünüyor.

Araştırmacılar bu varsayımdan yola çıkarak, Einstein için aslında yeni bir ses yaratmayı planladıklarını ifade ediyor. Bu ses muhtemelen fizikçinin kendi sesiyle aynı değil ama aksanı ve diğer özellikleri nedeniyle kullanıcılara tanıdık gelebilir.

Şirketlerin yetkilileri dijital Einstein projesinin, insanlarla diyalog kuran yapay zekanın potansiyeli açısından sadece bir başlangıç olduğunu ifade ediyor.

UneeQ CEO'su Danny Tomsett, "Dijital Einstein, tıpkı diğer dijital insan modellerimiz gibi, kullanıcılarla en doğal şekilde iletişim kurabilir" diyor ve ekliyor:

Bunlar, kullanıcıların hayatlarında fark yaratacağını umduğumuz günlük etkileşimleri en iyi şekilde sağlamak için insan ifadelerini ve duygusal tepkileri canlandırıyor.

Kayak: Independent Türkçe