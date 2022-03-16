Dijital Güvenliğiniz için Kullanabileceğiniz 6 Uygulama

Dijital güvenlik nedir? Dijital güvenlik, online kimliğiniz, verileriniz ve diğer bilgilerinizi korumak için alınan önlemlerin bütününe verilen bir terimdir. Peki, online kimliğinizi, iletişim verilerinizi ve diğer online bilgilerinizin güvenliğini nasıl sağlayabilirsiniz?

1. VPN (Sanal Özel Ağ)

Lider VPN şirketlerinden ExpressVPN, VPN’in online kimliğinizi ve online aktivitelerinizi üçüncü partilerden gizlemenin ve güvende tutmanın en kolay ve etkili yolu olduğunu belirtiyor.

VPN nedir?

VPN, bilgisayar ve benzeri bir cihaz (sunucu) arasında farklı protokoller ile oluşturulan ve güçlü şifreleme algoritmaları ile korunan sanal özel bir ağdır. VPN, bilgisayarda, akıllı telefon, tablet, Smart TV ve benzeri cihazlarda kullanılabilir.

VPN ne işe yarar?

VPN programları online kimliğiniz olarak kabul edilen IP adresinizi gizlemenizi sağlar. IP adresi, fiziksel konumunuzu belirten ve online olarak etkileşimde bulunduğunuz her kişi/platform ile paylaştığınız bir seri rakamdır. VPN programları IP adresinizi değiştirmenizi sağlar. Gerçek IP adresiniz gizlenir ve bağlandığınız VPN sunucusunun IP adresi ve dolayısıyla fiziki konumu gerçek konumunuz gibi gözükür.

VPN programları Wi-Fi ağlarında, çevrimiçi trafiğinizin şifrelenmesi sağlar. Çevrimiçi aktivitelerinizi normal koşullarda kimler görebilir? İnternet servis sağlayıcınız aslında bütün aktivitelerinizi saati saatine görür ve kaydeder. Özellikle ortak Wi-Fi ağlarda ağ operatörleri ve ağdaki diğer kişiler çevrimiçi aktivitelerinizi görür.

Kafe, havaalanı, alışveriş merkezi, kütüphane ve benzeri ortak alanlarda kullanılan Wi-Fi ağlara şifresiz de bağlanıyorsanız, VPN kullanarak bağlantınızı şifrelemelisiniz. Aksi takdirde, ortadaki adam (Mitm) saldırısına maruz kalabilirsiniz. Mitm saldırısında, siber saldırgan çevrimiçi aktivitelerinizi görmekle kalmaz, onlarda değişiklikler yapabilir ve cihazınıza zararlı yazılım indirebilir.

2. Güvenli Tarayıcılar Eklentileri

Tarayıcılar, aslında birer programdır, hem de en çok kullanılanlardan. Tarayıcı, internetteki diğer platformlar ile iletişim kurmanızı sağlayan bir araçtır. Kullandığınız tarayıcının güvenliğini geliştirmek ve diğer web siteler ile olan online iletişiminizin güvenliğini sağlamak için aşağıdaki tarayıcı eklentilerinden yararlanabilirsiniz.

HTTPS Everywhere

HTTPS Everywhere eklentisi, bağlandığınız web sitelerin HTTP yerine HTTPS bağlantısına sahip olduğundan emin olur. HTTP protokolü kullanan web sitelere giriş yapmanızı engeller. Birçok web site artık HTTPS kullansa da bağlantınız kolaylıkla HTTP olarak değiştirilebilir.

Neden HTTPS Everywhere kullanmalısınız?

HTTP (Hipermetin Transfer Protokolü) şifreleme sağlamaz. Bu protokolü kullanan web siteler ile olan online iletişiminiz şifresizdir. Web site sahibi, web site ile aranıza giren üçüncü partiler tarafından online iletişiminiz görülür. HTTP web siteler üzerinde kredi kartı gibi finansal verilerinizi paylaşmayın, alışveriş yapmayın. HTTPS Everywhere eklentisi kullanarak online iletişimlerinizin HTTPS olduğundan emin olursunuz.

Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox tarayıcılarında kullanabilirsiniz. Tor ve Brave tarayıcılarında varsayılan olarak mevcuttur.

uBlock Origin

uBlock, video reklamları ve takip çerezleri dahil olmak üzere web sitelerdeki reklamları engeller. Aynı zamanda isteğiniz dışında açılan ani açılır pencereleri engellerken bazı zararlı yazılım çeşitlerine karşı korur.

LastPass

LastPass, parolalarınızı yönetmenizi sağlayan bir parola yöneticisidir. Online hesap parolalarınızın yanında kredi kartı bilgilerinizi, üyelik bilgilerinizi, Wi-Fi parolalarınızı kaydedebilirsiniz. Güçlü parolalar oluşturabilirsiniz. LastPass aynı zamanda hesap parolalarınızın bir veri ihlali saldırısında sızıp sızmadığını devamlı olarak kontrol eder ve olması durumunda parolanızı değiştirmenizi sağlar.

Parolalarınızı açık bir şekilde parolayı paylaşmadan istediğiniz kişiyle eklenti üzerinden paylaşabilirsiniz. İki faktörlü kimlik doğrulama ile hesabınızı koruyabilirsiniz.

3. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Uygulamaları

Online hesaplarınızın güvenliğini sağlamak için iki faktörlü kimlik doğrulamayı her online hesabınızda aktifleştirmelisiniz. İki faktörlü kimlik doğrulamada, hesap parolanız haricinde hesabınıza girerken ikincil bir kod gerekir. Bu kodu SMS, arama veya Authenticator (Doğrulama) uygulamaları üzerinden alabilirsiniz.

Hesap parolanızın başkasının eline geçmesi veya hesabınızın çalınması durumunda doğrulama uygulamaları ile hesabınıza üçüncü partilerin girmesini engelleyebilirsiniz. Google Authenticator ve Okta gibi doğrulama uygulamaları, hesabınıza başka bir parti erişmeye çalıştığında size uyarı verir ve girişi doğrulamanızı ister.

Google Authenticator

Google Authenticator’ı Google hesaplarınız ve diğer online hesaplarınıza giriş yaparken ikincil bir kod oluşturması için kullanabilirsiniz. SMS ile kod almak yerine uygulama üzerinden kod almanın daha güvenli olduğu belirtilmektedir.

Okta Authenticator

Okta, kullanabileceğiniz başka bir doğrulama uygulamasıdır. Bazı online hesaplarda Okta ile giriş yapmanıza bile müsaade edilir.