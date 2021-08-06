Dünyanın en büyük uzay roketi 'Starship' hazır

Elon Musk’ın SpaceX şirketi ilk kez 'Starship' (Yıldız Gemisi) adı verilen ve şimdiye kadar insanoğlu tarafından yapılmış en büyük uzay roketi olarak tarihe geçen aracın prototipini cuma günü tamamladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Boca Chica yarım adasında kurulu fırlatma üssünde tüm eklentileri birleştirilen roketin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Musk, "Bir düş gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

'Super Heavy Rocket Booster' olarak adlandırılan devasa itici roketin üzerine oturtulan SN-20 uzay aracı toplamda 121 metre yüksekliğe ulaştı. Aracın görüntüleri, montaj ve yerleştirme aşamaları tüm dünyada ilgi ile takip ediliyor.

İlk kez 2019 yılında görücüye çıkmış olan Starship roketi o günden bugüne çok yol kat etti ve birçok kez başarılı şekilde yeryüzüne kendi kendine dikey iniş gerçekleştirdi. Sıradaki test ise yörüngeye çıkmak olacak.

Ay ve Mars'a insanlı görevler düzenlemek için tasarlanmış olan roket aynı zamanda önemli miktarda kargo kapasitesine de sahip.

Hedef ticari uçak gibi sürekli yeniden kullanılabilmesi

SpaceX'in yörüngeye uydu yerleştirmek ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot ve kargo taşımak için kullandığı Falcon 9 roketleri kısmi olarak yeniden kullanılabilir araçlar. Ancak Musk Starship'in yüzde 100 yeniden kullanılabilir olmasını hedefliyor. Bu gerçekleşirse ticari bir uçağa benzer şekilde kullanılmaya başlanması söz konusu olacak.

am da bu nedenle aracın üzerinde binlerce sayıda altıgen siyah termal fayanslar yer alıyor. Atmosfere girişte ısı izolasyonu sağlayan bu parçalar nedeniyle Starship daha önceki test araçlarından biraz daha farklı bir görüntüye kavuştu.

Roketin kalkış tarihi henüz belli değil çünkü gerekli federal izinlerle ilgili süreç devam ediyor.

Kaynak: Euronews