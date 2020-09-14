Dünyanın En Önemli 10 Kadın Bilim İnsanının Heykeli Dikildi: Aralarında Bir de Türk Var

Okan Candoğan



2017 yılında çok nadir görülen çift halkalı bir eliptik galaksi keşfeden astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil'in heykeli, Dallas NorthPark Center’da sergilenmeye başladı. Sergilenen heykeller, dünyanın en önemli 10 kadın bilim insanını temsil ediyor.

2017 yılında yaptığı çalışmayla ilk defa çift halka yapılı bir eliptik galaksinin tanımını yapan Türk Astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil, yaptığı çalışmalarla 2018'de dünyanın en başarılı genç bilim insanları arasına girmişti.

Araştırmalarına Chicago Üniversitesi'nde devam eden astrofizikçinin heykeli, son olarak geçtiğimiz günlerde Teksas’taki Dallas NorthPark Center’da 10 önemli bilim kadınının heykelinin arasında sergilenmeye başladı.

Burçin Mutlu Pakdil kimdir?



2009 yılında Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Texas Tech Üniversitesi'nde, doktorasını da Minnesota Üniversitesi'nde tamamlayan Burçin Mutlu Pakdil, galaksilerin yapılarını inceleyerek kara delikler ve içlerinde bulundukları galaksilerin evrimi üzerine çalışmalar yapıyor.

2017 yılındaki çalışmayla ilk defa halka yapılı bir eliptik galaksinin tanımını yapan Pakdil, bu çalışmasıyla dünya basınında büyük ses getirdi. Bugün heykeli dünyanın en önemli 10 bilim kadınının arasında sergilenen Türk astrofizikçinin, bilim dünyasında kadınların yolunun açılması için çeşitli platformlarda aktif görev aldığı da biliniyor.

Pakdil'in keşfettiği çift halkalı galaksi neydi?



Amerika'da yaşayan Pakdil, 2017 yılında Dünya'dan 359 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan Hoag-tipi bir galaksiyi keşfetmişti. 'PGC 1000714' katalog numarasıyla bilinen bu galaksi, kaşifinin adına istinaden 'Burçin'in Galaksisi' adıyla da biliniyor.

İçerdiği yaşlı ve genç yıldızlar sayesinde halkalı bir görünüme sahip olan bu tip galaksilere oldukça nadir rastlanıyor. Bu galaksileri nadir bulunan bir keşif yapan şeyse çift halkalı olma özellikleri. Pakdil'in keşfettiği galaksi de çok nadir rastlanan Hoag-tipi galaksiler arasında yer alıyor.



O yıllarda keşfini Burçin Mutlu Pakdil, “Hoag-tipi gök adalar bildiğimiz gök adaların içindeki oranı %0,1’den daha az” diyerek keşfin ne kadar önemli olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: webtecno