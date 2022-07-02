Dünyanın en renkli kuşu belirlendi

Hakemli bilimsel dergi Nature’da yayımlanan araştırmada sinekkuşlarının tüylerindeki renk aralığının, diğer tüm kuş türlerinin toplam renk çeşitliliğini aştığını ortaya koydu.

116 sinekkuşu türünü inceleyen araştırmacılar, bunların tüylerindeki mikroskobik yapılar tarafından üretilen yanar döner renklere odaklandı.

Bulgulara göre bu tüyler, tıpkı su yüzeyindeki ince bir yağ tabakasında olduğu gibi geçici renklerden oluşan bir gökkuşağı meydana getiriyor.

Çalışmanın baş yazarı Gabriela Venable, "Onlara 'dağ mücevherleri', veya 'safir' gibi sıfatlar veriyoruz. Çocukken beni onlara çeken şeylerden biri de renklilikleriydi" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın tamamlandığı sırada Yale Üniversitesi'nde ekoloji ve evrimsel biyoloji alanında lisans öğrencisi olan Venable, Forbes’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bitirme tezim için sinek kuşlarını incelemek istediğimi biliyordum, bu yüzden danışmanım Dr. Richard Prum'dan bu kuşlar hakkında çalışılacak ilginç bir konu tavsiyesi istedim.

Araştırmada Profesör Prum'un rehberliğindeki ekip, Yale Peabody Müzesi ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde 114 farklı sinekkuşu türüne ait deri örneklerini ve 1600’den fazla tüy parçasını inceledi.

Çalışmada kullanılan örnekler, yaşayan tüm sinekkuşu türlerinin yaklaşık yüzde 33'ünü ve tüm sinek kuşu cinslerinin yüzde 60'ını içeriyordu.

Renk ölçümlerinin yapıldığı örnekler, kuşların sırt, kuyruk, kanat, göbek ve boğaz bölgelerinden alınmıştı.

Söz konusu ölçümler daha sonra penguenler, ispinozlar ve papağanları içeren 111 diğer kuş türünün 965 tüy parçasını içeren veri setiyle karşılaştırıldı.

Prof. Dr. Prum, "Çalışmalarımın çoğu müze tabanlı, onlarsız araştırma yapmanın ne anlama geldiğini düşünmek benim için zor!" diye konuştu:

Ancak müzeler, yaşamın önemliliği ve çeşitliliği konusundaki anlayışımıza kritik ve sürekli bir katkı sağlıyor.

Kaynak: Independent Türkçe, Forbes, New Scientist