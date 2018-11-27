Dünyanın ilk termal kameralı telefonu: CAT S60

Amerikan iş makinesi üreticisi CAT’in (Caterpillar) dünyanın ilk termal kameraya sahip Android işletim sistemli akıllı telefonu CAT S60, satışa çıkalı uzun bir süre geçmesine karşın kullanıcılardan ilgi görmeye devam ediyor. Dayanıklılığı ile ön plana çıkan CAT S60, su geçirmez özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Termal görüntüleme teknolojileri üreticisi FLIR tarafından tasarlanmış termal kamera barındıran cihazın kapı veya pencere kenarlarında ısı kaybı olup olmadığının test edebileceği, elektrikli cihazlardaki ısınmanın görülebileceği ve tamamen karanlıkta dahi termal kameranın kullanılabileceği belirtiliyor.

CAT S60'ın içinde dünyanın en önde gelen termal görüntüleme teknolojileri üretici FLIR tarafından tasarlanmış bir termal kamera bulunuyor. Android işletim sistemine sahip telefon, kullanıcılara termal kamera özelliliğini birçok alanda kullanabilme imkanı sunacak. Telefon ile kapı veya pencere kenarlarında ısı kaybı olup olmadığının test edebileceği, elektrikli cihazlardaki ısınmanın görülebileceği ve tamamen karanlıkta dahi termal kameranın kullanılabileceği belirtiliyor.

Termal kamera ile çıplak gözle fark edilemeyen ısının yüksek olduğu yerler görülebiliyor. CAT S60'taki kamera, 15 ila 30 metre arasındaki mesafelerdeki ısıyı görüntüleyebiliyor. Telefon ayrıca 5 metre derinlikte bir saate kadar su geçirmez özelliğe sahip. Bu özelliği nedeniyle telefonun su altı kamerası olarak da kullanılabileceği ifade ediliyor.

CAT S60 ayrıca sağlam yapısı ile de dikkat çekiyor. Su ve toz geçirmez olmasının yanı sıra firma, 1,8 metreden düşmelere karşı ürüne zarar gelmeyeceğinin garantisini veriyor. Öte yandan, CAT S60’ın Gorilla Glass 4 ile korunan 4,7 inç 1280×720 piksel ekranı, 540 nits parlaklık seviyesi ile dikkat çekiyor. Bu sayede CAT’in akıllı telefonunun parlak gün ışında dahi tatminkar bir görüntü sunduğu belirtiliyor.

3 GB RAM ile gelen CAT S60, sekiz çekirdekli Snapdragon 617 işlemciden gücünü alıyor. CAT S60, 13 Megapiksellik arka ve 5 Megapiksellik ön kameraya sahip. Android Marshmallow 6.0 sürümü ile gelen telefon, 32 GB dahili depolama alanı sunuyor. 3800 mAh pille günü rahatlıkla tamamlayacağı belirtilen telefon, 4G LTE desteği de sunuyor.