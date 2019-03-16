Elektrik arızalarını yapay zeka çözecek

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) geliştirilen öngörülü bakım teknolojisi projesi ile büyük veri ve yapay zekâ kullanılarak elektrik arızaları önceden tespit edilip önlenebilecek. Proje ile kesintisiz ve verimli enerji akışı sağlanması hedefleniyor.

Enerji verimliliği hedefi ile yeni proje geliştirmeye başladıklarını dile getiren İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu, öngörülü varlık yönetimi projesi. Büyük veri ve yapay zekâyı kullanarak öngörülü bir bakım teknolojisi geliştirerek elektrik dağıtım şebekesinde arıza oluşmadan tespit edilip önlem alınabilecek. Böylece, enerjinin kesintisizliği ve verimliliği de sağlanabilecek.”

İTÜ Rektörlüğü ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) arasında bir protokol imzalandığını ifade eden Şeker, projenin ilk etapta TREDAŞ’ın elektrik dağıtım hizmeti sunduğu Trakya bölgesinde başlayacağını, daha sonra Türkiye genelinde de uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

Enerji verimliliğinin toplumun her alanına yayılması ve bu konuda çeşitli yöntemlerle farkındalık oluşturulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Serhat Şeker, enerji şirketlerinin de farklı sistemlerle önemli derecede verimlilik sağlayabileceğine dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını ve bu kapsamdaki hedeflere varıldığını anlatan Şeker, enerji verimliliğinin ekonomiye çok büyük bir katkısının olduğuna işaret etti. Şeker, “Enerji verimliliği bir farkındalık işi. Bu farkındalığı oluşturmak hem devlet hem sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimizin görevi. Milli değerlerimizi tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden halk çok iyi bir şekilde bilgilendirilmeli. Üniversitelerin de bu konuda rol alması gerekiyor. Özellikle mühendislik fakültelerinde enerji verimliliği üzerine halka açık dersler konulmalı.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 16:01