Elektrikli araçta devrim: Odundan batarya üretildi

Bu buluş, tüm ağaçların yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan organik bir polimer olan ve lignin adı verilen malzemeye odaklanıyor.

Avrupa'nın en büyük ormancılık şirketi olan İsveçli-Fin firması Stora Enso'dan araştırmacılar, kağıt fabrikası işinin istenmeyen bir yan ürünü olan ligninin, lityum iyon pillerde bulunan grafit anotun biyobazlı bir alternatifine dönüştürülebileceğini keşfetti.

Araştırmacılar, lignini sert karbona dönüştürerek batarya teknolojisinde "devrim" olarak tanımladıkları düşük maliyetli, ultra verimli bir anot yaratmayı başardı.

Stora Enso'ya bağlı Lignode'un başkanı Lauri Lehtonen, The Independent'a şöyle konuştu:

Maliyet açısından çok rekabetçi olacağız fakat en heyecan verici olan performans.

Yüksek şarj oranları açısından, sert karbonlar sizi grafitin yapamayacağı seviyelere taşıyabilir. Grafit limitleri 40-50 dakika civarındadır ve 20 dakikaya ulaşmak için çok pahalı bir silikonla karıştırabilirsiniz. [Lignin bazlı anotlar] 8 dakikalık şarj sürelerine ulaşabilir.

Fosil tabanlı grafit şu anda akıllı telefonlardan kameralara, elektrikli araçlardan dronelara kadar hemen hemen her şeyde yer alan tüm lityum iyon bataryalarda kullanılan baskın anot malzemesi.

Bu, yüksek kapasiteli şarj söz konusu olduğunda sınırlarının yanı sıra madenciliğinde ve üretiminde meydana gelen çevre hasarına rağmen böyle.

Buna karşın lignin anotlarının büyümesi ve üretimi, karbon negatiftir. Üstelik lignin anotların biçimsiz yapısı sayesinde iyonlar her yönden girebilir ve kristal grafitten daha kolay ve hızlı hareket edebilir. Bu da daha hızlı şarj ve deşarj oranlarına olanak sağlar.

Stora Enso, bu teknolojiyi devasa çapta ticarileştirmeyi planlıyor. Kağıt endüstrisinin küçülmesiyle, şirket şu anda odak noktasını fosil bazlı malzemelerin yerini alabilecek sürdürülebilir ürünler geliştirmeye kaydırıyor.

Lignin, yaklaşık 50 milyon tonluk potansiyel küresel arzıyla selülozun ardından dünyadaki en bol ikinci biyo-kaynak. Bu küresel arzın şu anda sadece yüzde 2'si sanayi için kullanılıyor, geri kalanıysa enerji için yakılıyor.

Önceki aylarda Kore'deki araştırmacıların yayımladığı bir çalışma, lignin bazlı malzemelerin, şarj edilebilir pillerdeki bağlayıcı, ayırıcı, elektrolit ve katot gibi diğer bileşenlere de nasıl uygulanabileceğini detaylandırıyordu.

Çalışmanın yazarları, "Yeni stratejiler ve uygulamalar geliştirildikçe, daha çevre dostu ve daha ucuz lignin bazlı malzemeler hayatlarımızı olumlu yönde etkileyerek yeni bir paradigma yaratacak" yazmıştı.

Stora Enso geçen ay Norveçli bir enerji depolama şirketiyle bir niyet mektubuna imza attı ve şu anda, 2025'e kadar anotları ticari ölçekte üretmeyi amaçlayan ilk fabrikasını açmayı planlıyor. Stora Enso bunda başarılı olursa, bu buluş ağaçlardan elde edilen önemli bir bileşenle yapılmış ilk endüstrileşmiş pil olacak.