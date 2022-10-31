Elon Musk'ın "mavi tik" planı

Twitter'ı satın alan Elon Musk, hesapların onaylanmış olduğunu gösteren "mavi tik" için para almayı planlıyor.

Teknoloji sitesi The Verge’un haberine göre Musk, çalışanlarına "parayla mavi tik satma" ile ilgili çalışma yapmasını söyledi.

Twitter Blue tarafını daha da geliştirmek için Musk'ın yeni sistem getirmek istediği ve bu şekilde de doğrulanmış hesapların aylık ödemeye bağlanabileceği kaydedildi.

Twitter Blue isimli uygulamada 4,99 dolar ücret ödeniyor. Abonelikte, ‘yayımlanmış tweetleri düzenleme’ ve ‘reklamsız Twitter’ gibi özellikler bulunuyor.

Musk'ın planına göre abonelik ücreti 19,99 dolara çıkarılacak ve mavi tik edinmek için de abone olmak şart koşulacak.

Şu an mavi tiki olan kullanıcılarsa, mavi tikini kaybetmemek için 90 gün içinde abonelik sistemini satın almaları gerekecek.

Kaynak: Independent Türkçe