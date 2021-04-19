Elon Musk, insan beynine çip takmakta ısrarlı

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın bir diğer şirketi Neuralink, geçen hafta paylaştığı videoyla beyin çipi projesi hakkında önemli bilgiler vermişti.

9 Nisan'da paylaşılan görüntülerde Pager adlı bir maymun bulunuyor. 9 yaşındaki hayvan beyninin iki lobuna yerleştirilmiş birer çip sayesinde sadece zihniyle iki farklı video oyunu oynayabiliyor.

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Insider'ın haberine göre beyin-bilgisayar arayüzü girişimi Neuralink, Musk'ın proje hakkındaki tahminlerini tutturursa çipi insanlar üzerinde denemeye bu yıl başlayabilir.

Zira teknoloji yatırımcısı şubatta yaptığı açıklamada insanlı çalışmalara yıl sonuna kadar geçmeyi planladıklarını söylemişti.

Musk ayrıca, 20 yıldır felç olduğunu ve Neuralink çalışmalarına katılmak istediğini söyleyen bir Twitter kullanıcısına 2 Şubat'ta şu cevabı vermişti:

Neuralink implantın güvenli olmasını sağlamak için çok çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'yle yakın temas halinde. İşler iyi giderse bu yıl içinde insanlar üzerinde çalışmalara başlayabiliriz.

Bununla birlikte Musk, proje hakkında geçmişte de benzer açıklamalarda bulunmuştu. İki yıl önce insan üzerindeki deneylerin 2020'nin sonlarında başlayacağını söylemişti.

Musk cuma günü attığı tweet'teyse çipin sonraki versiyonlarıyla felçli kişilerin yürümesinin mümkün kılınacağını söylemişti. Milyarder girişimci, söz konusu teknolojiyle Alzheimer ile Parkinson gibi hastalıkların tedavi edilebileceğini de öne sürüyor.

Kaynak: Independent Türkçe