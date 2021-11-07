Elon Musk, Tesla hisselerini Twitter kullanıcılarına soruyor

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın tepe yöneticisi Elon Musk sosyal medya hesabından 62,5 milyon takipçisine düzenlediği ankette, Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sordu.

Dünyanın en zengin insanı daha önce gelecek yıl kullanması gereken hisse opsiyonu nedeniyle büyük bir vergi ödemesi gerekeceğini açıklamıştı.

Twitter hesabında Musk "Hatırlatayım, herhangi bir yerden maaş ya da ikramiye almıyorum. Sadece hisselerim var ve vergilerimi ödeyebilmemin tek yolu hisselerimi satmak," yorumunda bulundu.

Verginin büyük bir çoğunun normalde vergiden muaf olan gerçekleşmemiş kazançlardan kaynaklandığını vurgulayan Musk, Demokratların önerdiği "milyarder vergisi" ne atıfta bulunarak hisselerinin yüzde 10'unu satmayı düşündüğünü belirtti.

Musk'ın daha önce de eleştirdiği 700 milyarderi etkileyecek olan tasarıya göre alım satımı yapılabilen hisse senedi gibi menkul kıymetlerdeki uzun dönemli gelirlerin hisselerin satışı gerçekleşse de gerçekleşmese de vergiledirilmesini öngörüyor.

Musk sosyal medya anketinin sonucu ne çıkarsa çıksın uygulayacağını söyledi.

Anket başlatıldıktan sonra 7 saat içerisinde 2 milyona yakın cevap alırken katılımcıların yüzde 55'i hisselerini satması yönünde oy kullandı. Anket pazar günü TSİ 23:00'te sona erecek.

30 Haziran itibari ile Musk'ın Tesla'da 170,5 milyon hissesi bulunuyor ve bunun yüzde 10'u cuma günkü kapanış fiyatıyla 21 milyar dolara denk geliyor.

Musk'ın ayrıca 13 Ağustos'a kadar 6,24 dolardan 22,86 milyon hisse alma daha hakkı bulunuyor. Tesla hisseleri haftayı 1222 doların üzerinde kapattı.

Kaynak: Euronews