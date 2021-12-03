Envantere 3 "Akıncı" daha katıldı
Çorlu'daki muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan 3 adet Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) daha Kara Kuvvetleri Komutanlığının havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyacını karşılamak üzere envantere girdi.
Bilim Teknoloji 03.12.2021, 10:26
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılayarak Kara Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak olan üç adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun."
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