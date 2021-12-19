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Facebook, Rusya'ya ceza ödedi

Facebook, yapılan uyarılara rağmen yasaklı içeriği kaldırmadığı için Rusya’ya para cezası ödedi.

Bilim Teknoloji 19.12.2021, 18:11
Facebook, Rusya'ya ceza ödedi

Sosyal medya kuruluşu Facebook, Rusya’da yasaklı içeriği kaldırmadığı için mahkeme tarafından hakkında verilen mahkumiyet kararı uyarınca 229 bin dolar (17 milyon ruble) ceza ödedi.

Interfax Haber Ajansı, Facebook ve Google için gelecek hafta Moskova mahkemesinden yine içeriklerle ilgili Rus yasalarını ihlali sürdürmekten ilave cezalar çıkabileceğini duyurdu.

Bu kez para cezalarının, bu şirketin Rusya’daki gelirleri temel alınarak kesilebileceği aktarıldı. Facebook’un Rusya’dan elde ettiği yıllık gelir 165 ile 538 milyon dolar arasında değişiyor.

Rusya’nın, son dönemde internet üzerinde daha sıkı denetim kurmak amacıyla sosyal medya kuruluşlarına yönelik baskıyı artırdığı görülüyor.

Rusya’nın bu girişimleri “bireysel ve kurumsal özgürlüklerin ihlali” anlamına geldiği gerekçesiyle sert bir biçimde eleştiriliyor.

Bu arada Interfax, Rus sosyal medya kuruluşu Telegram’ın da kendisi için verilen 15 milyon ruble tutarındaki para cezasını ödediğini duyurdu.

Kaynak: Euronews

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#facebook #rusya #ceza
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