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Facebook'ta aşı karşıtı reklam yapmak yasak

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, aşı karşıtı reklamlara yasak getireceğini duyurdu.

Facebook'ta aşı karşıtı reklam yapmak yasak

Facebook'tan yapılan açıklamada, ıları güvenli olmayan veya faydasız olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.

Facebook'un Sağlık Girişimleri Müdürü Kang Şing Cin, şirketin blogundan yaptığı açıklamada, aşıların koruyuculuğu ve etkinliğiyle ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmak istediklerini vurguladı.

Halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamayı amaçladıklarına işaret eden Cin, "Bu tip reklamları platformumuzda istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 00:21
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