Facebook'tan 'canlı yayın' için yeni özellik

Facebook, vcanlı yayın açan içerik üreticileri için yeni özellikler denemeye başladı. Yenilikler yakında devreye girmeye başlayacak.Buna göre Facebook üzerinde canlı yayın açan içerik üreticileri, izleyicileriyle daha kolay etkileşime girebilecek. Bu yeni Facebook canlı yayın özellikleri kısa sürede devreye girecek.

Meta adını alan sosyal medya devi, ana platformu Facebook için yenilikler sunmaya devam ediyor. Özellikle genç kitleyi Facebook Game ve canlı yayın içerikleri ile çeken platform, içerik üreticileri için de önemli yenilikler suma peşinde. Bu anlamda canlı yayın açan içerik üreticileri, bundan sonra kolayca link paylaşımı yapabilecek.

Shift Delete'te yer alan habere göre, özellikle bir konudan bahsederken, içerik üreticilerinin link paylaşımı yapamıyor olması Facebook canlı yayınlarının en büyük eksilerinden biriydi. Şimdi ise içerik üreticileri canlı yayın sırasında bahsettikleri konular hakkında linkler paylaşma imkanına sahip olacak.

Bağlantı görüntüleme özelliği artık Facebook mobil uygulama kullananlar için de aktif hale geliyor. Hayran rozeti yani Fan Badge için de önemli bir yenilik geldi. Buna göre rozette, içerik üreticini destekleyen hayranların da adı da yer alacak.

Artık içerik üreticisinin canlı yayın açtığını kullanıcılar hikayelerde de görebilecek. Böylece içerik üreticilerin canlı yayınlarda daha fazla kullanıcıya ulaşması amaçlanıyor.

Bildirimlerden gelen yorumlara yanıt verilmesi ve konuşmacının dinleyicileriyle daha fazla etkileşime geçebileceği yeni bir platform olan Spotlight Conversations’ın test edilmesi de devam ediyor.