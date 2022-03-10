Filipinler'e ihraç edilen Atak helikopteri teslim edildi

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında Devletten Devlete (G2G) Uluslararası Anlaşması imzalandığını anımsatarak "Anlaşma kapsamında ihraç edilen 6 Atak helikopterinden ilk 2’si sıcak dostluk ilişkilerinde sürekli yeni adımlar attığımız Filipinler'e teslim edildi." ifadesini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinden (TUSAŞ) yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl imzalanan anlaşma çerçevesinde T129 Atak helikopteri ihracatında ilk teslimatın 9 Mart'ta gerçekleştirildiği belirtilerek, teslimatta T129 Atak helikopterinin yanı sıra yedek parça ve yer destek cihazlarının da sevkiyatının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Ankara Kahramankazan yerleşkesinden kalkan iki A400M uçağına konulan iki T129 Atak helikopterinin başarılı bir şekilde Filipinler’e ulaştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkinci teslimat paketinin sözleşme kapsamında 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanırken, 2022 yılında teslimatın gerçekleştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Lojistik faaliyetleri kapsamında yedek parça, yer destek cihazı gibi desteklerin sağlanacağı ihracat paketinde bakım personellerinin eğitimleri, sahada teknik destek personelinin görev alması gibi detaylar da yer alıyor. Bugüne kadar eğitim kapsamında 4 pilot ve 19 teknisyenin eğitimleri tamamlanırken, toplamda 13 pilot eğitim görecek."

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de "Bu ihracat ülkemiz için bir kilometre taşı niteliğindedir. Bu gurura tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. İhracat başarımızın ivmelenerek arttığı bu günler dünyanın ülkemize ve üretilen platformlara ne kadar güvendiğinin bir kanıtı niteliğindedir. Dünya genelinde gösterilen bu teveccühe sahip çıkıyor ve nice projeleri aynı azim ve kararlılıkla sürdürmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.