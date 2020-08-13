Google Android telefonları deprem sismografına dönüştürüyor



Google, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için deprem uyarı sistemi başlatıldığını açıkladı.

AFP’ye göre Android telefonlar, ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü ve ortakları tarafından ülkenin batı kıyısında uygulanan ‘ShakeAlert’ isimli deprem erken uyarı sisteminden uyarılar alacak.

ShakeAlert, ‘bir deprem başladığı veya yakında başlayacağına’ ilişkin uyarı mesajlarını göndermek için eyalet genelinde yüzlerce sismometreden gelen sinyalleri kullanıyor.

Google’da yazılım mühendisi olan Marc Stogaitis, “İnsanlara depremler hakkında doğru ve yararlı bilgiler sağlamak ve gerektiğinde kendisi ile sevdiklerinin güvenli bir yere gitmesi için saniyeler içinde uyarı göndermek için Android’i kullanma fırsatı gördük” dedi.

Stogaitis ayrıca, “Android telefonunuz, dünyanın en büyük deprem algılama ağını oluşturmak için diğer milyonlarca Android telefona bağlanarak mini bir sismograf olabilir” yorumunda bulundu.

Google'a göre, deprem aktivitesinin ne olabileceğini algılayan Android telefonlar, bir depremin olup olmadığını belirlemek için bilgisayarların hareket ve konum verilerini toplu olarak hızlıca yorumladığı bir veri merkezine otomatik olarak bir sinyal gönderebilir.

Habere göre Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonu olan kişiler, olası bir depreme ilişkin uyarıları Google’ın veri tabanını gönderecek. Google ise Kaliforniya’daki Android kullanıcılarını doğrudan uyaracak.



San Andreas fay hattının bulunduğu Kaliforniya eyaletinde sık sık depreme maruz kalan halk ‘büyük bir deprem’ korkusu yaşıyor.