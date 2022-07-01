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#IŞİD Irak
#tsunami
#pozantı
#çaka bey
#UNESCO
#Fatih Sultan Mehmet
#türkiye ve dünya gündemi
#TİKA
#Kars kayıp çocuk
#çocukları kaçırılan aileler
#fiyat
#Çivitcioğlu
#Emmanuel Macron
#Japonya
#Burundi
#Kiev
#akif emre
#Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
#silah ihracatı
#Gazze
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