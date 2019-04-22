Google yapay zeka kurulunu dağıtıyor

Google, kritik bir karar alarak DeepMind kurulunu tamamen kapatma kararı aldı.

Google, sağlık alanındaki yapay zeka çalışmaları için 2014 yılında DeepMind’ı satın almıştı. Bu satın almayla, Google’ın sağlık sektörü için yenilikçi yapay zeka sistemleri geliştirmesi hedefleniyordu. Hatta 2016 yılında DeepMind için inceleme kurulu da kurulmuştu. Bu kurulla, çalışmaların yürütmesi ve denetlenmesi planlandı.

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Google ayrıca geçtiğimiz aylarda etik yapay zeka kurulunu da kapatma kararı almıştı.

DeepMind Health’in önümüzdeki günlerde bu kapatma kararıyla ilgili açıklama yapması ve edindiği bilgileri paylaşması bekleniyor.

Kaynak: techinside