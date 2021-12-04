Güneş tutulması Güney Yarım Küre'de izlendi

2021'nin son Güneş tutulması gerçekleşti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren tutulma sadece Güney Yarım Küre'den izlenebildi. İlk ve tek tam güneş tutulması olmasıyla önem taşıyor. Tam tutulmanın en iyi izlenebildiği tek bölge Antarktika'da görüntüler kaydedildi. Yaklaşık iki dakika süren tam tutulma sırasında Ay, Güneş'in yüzde 99'unu kapladı.

En net şekilde Antarktika'dan gözlemlenebilen tam Güneş tutulması; Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde tutulma kısmi olarak izlenebildi.

Kaynak: Karar