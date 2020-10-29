Harley-Davidson elektrikli bisiklet üretecek

Dünyanın en ünlü motosiklet markalarından biri olan Harley Davidson, elektrikli bisiklet pazarına giriş yaptı.

1903 yılında şirketin piyasaya sürdüğü ilk motosiklet olan Serial Number One’a gönderme yapılarak Serial 1 adı verilen bisikletin tasarımında kahverengi deri sele, beyaz yanaklı lastikler ve siyah bir gövde bir çırpıda göze çarpıyor. Cycle Company adı şirketin altında üretilecek olan bisiklet, Mart 2021 tarihinde ticari olarak satışa sunulacak.

Harley-Davidson, Kasım 2019’da Seriam 1’in prototipini ilk defa EICMA motosiklet fuarında ortaya çıkarmıştı. Bu elektrikli bisiklet, “Harley-Davidson’un Ürün Geliştirme Merkezi’nde” butik olarak üretilerek ortaya çıktı.

Bu hafta Harley’in gösterdiği model EICMA 2019’daki üç modelden biri değildi ancak marka yöneticisi Aaron Frank, “Serial 1 elektrikli bisikletlerimizin nasıl görünebileceğinin göstergesidir.” dedi. Frank The Verge’ye verdiği röportajda, “Bisikletleri olabildiğince basit hale getirmek için büyük adımlar atılıyor. Bu entegre bataryalı, ortadan monteli motor, entegre aydınlatma ve dahili fren hatları gibi temel özellikler içeriyor” diye açıkladı.

Firma bisikletin menzili, şarj süresi ve fiyatı gibi detayları açıklamadı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 13:17