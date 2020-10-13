Hindistan'daki Çuvalları Türklerin Yapay Zekası Sayıyor

Hindistan’daki önemli bir lojistik şirketinin tren vagonlarına malzeme yüklenmesi sırasındaki sayımların yapılması için planladığı yapay zeka tabanlı projeyi, Ar-Ge ve yazılım gücüyle bir Türk girişim şirketi olan Ayvos üstlenme ve tamamlama başarısını gösterdi. Ayvos proje kapsamında üretim bandından taşınan gübre çuvallarının hangi vagona kaçar tane yüklendiğini tespit ve takip edilmesini sağlayan yapay zeka tabanlı uygulamasıyla ölçüm ve analiz gerçekleştiriyor.

Ayvos, yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenmeye dayalı görüntü işleme çözümlerinin kullanıldığı uygulamalarıyla Türkiye dışında dünyada da değer katan projelere imza atıyor. Son olarak Hindistan’da önemli bir lojistik şirketinin tren vagonlarına malzeme yüklenmesi sırasındaki anlık sayımın yapılmasını amaçladığı yapay zeka tabanlı projesini matematik ve yazılımda iddialı olan Hintlileri geride bırakarak üstlenme başarısını gösterdi.

Pandemi sürecinde hayata geçirilen proje kapsamında yük vagonlarına yüklenen çuvalların sayımı yapay zeka ile gerçekleştiriyor. Gübre çuvallarını üretim bandından alıp yaklaşık 4-5 metrelik mesafeye sırtında taşıyan işçilerin hangi vagona kaç tane çuvalı yüklediklerinin sayımını yapan uygulama tren istasyonunda yer alan platform ve kuleler üzerindeki elektrik altyapısının en uygun olduğu alanlarda kullanılıyor. Vagon kapılarını görecek biçimde yukarıdan yaklaşık olarak 6 ila 9 metre yüksekliğine konumlandırılan IP kameralar, Ayvos’un geliştirdiği GETS isimli çok katmanlı yapay sinir ağı tabanlı görüntü işleme altlığını kullanarak çuvalların sayımlarını yapıyor.

Türk mühendislerin geliştirdiği GETS %99’a varan doğruluk sunuyor

GETS sistemi, yazılımları aracılığıyla somut veriye dayalı %97 - %99 doğruluk oranında sayım yaparak büyük bir avantaj sağlamakla kalmayıp aynı anda birden fazla yüklemeyi çok daha hızlı bir şekilde yapılabilir hale getiriyor. Bu da operasyonel maliyetleri ciddi anlamda düşürüyor. Aynı zamanda dashboard ve raporlama modülleriyle; anlık ve geriye dönük tüm yükleme istatistikleri, istasyon, platform, vagon, vagon kapısı kırılımıyla takibi de sağlanıyor.

Proje yaklaşık 5 aylık bir çalışmanın sonucunda dört kişilik bir ekiple hayata geçirildi. Oluşturulan ekip gece ve gündüz farklı açı ve ışık koşullarında sahadan gelen videolar ile modeli eğitip, stres testlerini başarıyla tamamlayarak filtreleme algoritmalarının revizyonunu tamamladı. 2021 yılında özellikle Hindistan’da yeni projelere başlamayı hedefleyen Ayvos aynı zamanda herhangi nesne tespit ve takip altyapısı ile GETS sistemini Türkiye ve Hindistan başta olmak üzere birçok pazarda farklı senaryoların olası problemlerinin çözülmesinde seçenekler sunmayı da planlıyor.

Pandemi Dönemi Projeyi Olumlu Etkiledi

Pandemi döneminin projeyi pozitif yönde etkilediğini söyleyen Ayvos Kurucu ve Ceo’su Eray Hangül, “Evden çalışma sistemi özellikle İstanbul'daki trafik düşünüldüğünde yoldan kaybedilen zamanı bizlere kazandırarak bizi pozitif yönde etkiledi. Projede pandemiden ziyade bizi zorlayan etmen saat farkıydı. Özellikle testler sırasında nöbetleşe çalıştık. Hindistan'daki çözüm ortağımız da elini taşın altına koydu ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bir çalışma planıyla projeyi tamamladık” şeklinde konuştu.

Ayrıca projeyi talep eden Hintli lojistik firmanın birçok olası yeni projelerde de Ayvos ile çalışmak istediğini belirten Hangül “Hindistan gibi matematik ve yazılım konusunda söz sahibi olan bir ülkede yapay zeka tabanlı uluslararası arenadaki bir problemi Türk mühendisler olarak çözmek bize çok daha farklı fırsatların kapısını açacak. Bu başarının sırrı ise ekip olarak bu projeye duyduğumuz inançtı. Amacımız problemi doğru tespit edip çözüme gidecek teknikleri en doğru şekilde uygulamaktı. Bu noktadan sonra da başarı kaçınılmaz olarak ortaya çıkmış oldu. Bu çalışmamız tekrardan gösterdi ki; nitelikli yazılım ve otomasyon çözümleri için katma değerli üretim yapan KOBİ'lere şans vermek Türkiye için de büyük kazanç sağlıyor. Bu durum ülkeye döviz girişi konusunda da katkı sunuyor. KOBİ'lerin yurtdışına açılması için kamunun desteğinin alınması stratejik hamle olup ülke geleceği için büyük bir önem taşıyor” dedi.